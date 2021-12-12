Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем Конституции

Уважаемые севастопольцы!

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

На протяжении 28 лет наше государство живет по основному закону, определяющему путь развития России. В основе этого пути — демократия и социальная справедливость.

В Крыму и Севастополе люди хорошо знают, как важно соблюдение конституционных прав и свобод. В марте 2014-го жители полуострова сделали исторический выбор, соблюдая все демократические принципы. И в Конституции появились два новых субъекта Российской Федерации.

Летом 2020-го года Севастополь наравне с остальными регионами России принял участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию. Более 84% севастопольцев поддержали курс нашего Президента и проголосовали «за».

В основном законе страны содержатся простые истины, которые закрепляют базовые права и свободы каждого гражданина. И наша ответственность — не терять традиционных ориентиров, соблюдать Конституцию и хранить то единство, которое мы обрели.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев