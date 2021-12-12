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Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем Конституции
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем Конституции

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 10:54 12.12.2021

Уважаемые севастопольцы! 

Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! 

На протяжении 28 лет наше государство живет по основному закону, определяющему путь развития России. В основе этого пути — демократия и социальная справедливость.

В Крыму и Севастополе люди хорошо знают, как важно соблюдение конституционных прав и свобод. В марте 2014-го жители полуострова сделали исторический выбор, соблюдая все демократические принципы. И в Конституции появились два новых субъекта Российской Федерации.

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Летом 2020-го года Севастополь наравне с остальными регионами России принял участие в общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию. Более 84% севастопольцев поддержали курс нашего Президента и проголосовали «за».

В основном законе страны содержатся простые истины, которые закрепляют базовые права и свободы каждого гражданина. И наша ответственность — не терять традиционных ориентиров, соблюдать Конституцию и хранить то единство, которое мы обрели.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем Конституции

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