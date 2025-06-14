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Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем города
ото: пресс-служба Правительства Севастополя

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем города

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:07 14.06.2025

Дорогие севастопольцы!

Сегодня наш любимый Город-Герой отмечает День рождения.

За 242 года на севастопольской земле произошло столько событий, что многим другим городам, пожалуй, не хватило бы и тысячи лет, чтобы вместить такую историю.

Здесь ковалась русская воинская слава. Здесь Черноморский флот всегда стоял на страже интересов России. Здесь в судьбоносном 2014 году воцарилась та историческая справедливость, к которой мы шли десятилетиями. Севастополь уже не просто город — он символ несгибаемого духа, мужества и верности Отечеству.

Советский поэт-песенник Лев Иванович Ошанин написал однажды «Думу о Севастополе». Прошло уже больше пятидесяти лет, а её простые слова так же актуальны:

«Белый город на синем морском берегу —

Сорок бухт и без счета огней.

Сколько билось сердец у твоих пристаней!

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Я тебя в своем сердце навек сберегу.

Есть у каждого город, в котором он рос,

Материнскую песню любя.

Севастополь-солдат, Севастополь-матрос,

Ты родной для любого, кто видел тебя.

Ты стоишь, полон завтрашней думы большой,

Навсегда недоступный врагу.

Как ты славою стар, как ты молод душой,

Белый город на синем морском берегу».

Я безмерно горжусь каждым из вас, дорогие севастопольцы! Ваша любовь к городу и верность России, ваше трудолюбие и стойкость — это наш главный капитал. Именно вы творите историю города сегодня, делая его лучше, комфортнее и прекраснее.

С праздником! С Днем рождения, Севастополь!

губернатор Севастополя михаил Развожаев

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