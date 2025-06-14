Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем города

Дорогие севастопольцы!

Сегодня наш любимый Город-Герой отмечает День рождения.

За 242 года на севастопольской земле произошло столько событий, что многим другим городам, пожалуй, не хватило бы и тысячи лет, чтобы вместить такую историю.

Здесь ковалась русская воинская слава. Здесь Черноморский флот всегда стоял на страже интересов России. Здесь в судьбоносном 2014 году воцарилась та историческая справедливость, к которой мы шли десятилетиями. Севастополь уже не просто город — он символ несгибаемого духа, мужества и верности Отечеству.

Советский поэт-песенник Лев Иванович Ошанин написал однажды «Думу о Севастополе». Прошло уже больше пятидесяти лет, а её простые слова так же актуальны:

«Белый город на синем морском берегу —

Сорок бухт и без счета огней.