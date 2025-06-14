Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем города

Дорогие севастопольцы!
Сегодня наш любимый Город-Герой отмечает День рождения.
За 242 года на севастопольской земле произошло столько событий, что многим другим городам, пожалуй, не хватило бы и тысячи лет, чтобы вместить такую историю.
Здесь ковалась русская воинская слава. Здесь Черноморский флот всегда стоял на страже интересов России. Здесь в судьбоносном 2014 году воцарилась та историческая справедливость, к которой мы шли десятилетиями. Севастополь уже не просто город — он символ несгибаемого духа, мужества и верности Отечеству.
Советский поэт-песенник Лев Иванович Ошанин написал однажды «Думу о Севастополе». Прошло уже больше пятидесяти лет, а её простые слова так же актуальны:
«Белый город на синем морском берегу —
Сорок бухт и без счета огней.
Сколько билось сердец у твоих пристаней!
Я тебя в своем сердце навек сберегу.
Есть у каждого город, в котором он рос,
Материнскую песню любя.
Севастополь-солдат, Севастополь-матрос,
Ты родной для любого, кто видел тебя.
Ты стоишь, полон завтрашней думы большой,
Навсегда недоступный врагу.
Как ты славою стар, как ты молод душой,
Белый город на синем морском берегу».
Я безмерно горжусь каждым из вас, дорогие севастопольцы! Ваша любовь к городу и верность России, ваше трудолюбие и стойкость — это наш главный капитал. Именно вы творите историю города сегодня, делая его лучше, комфортнее и прекраснее.
С праздником! С Днем рождения, Севастополь!
губернатор Севастополя михаил Развожаев
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