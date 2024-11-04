Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем народного единства
актуально в республике
Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем народного единства
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем народного единства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:44 04.11.2024

Дорогие севастопольцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник — знак сплоченности нашего народа, праздник, который олицетворяет незримую связь между прошлым, настоящим и будущим.

Единство — это и есть наша секретная сила. Меняются эпохи и поколения, а единство нашего народа — это своего рода генетический код, передающийся из поколения в поколение. Сегодня севастопольские военнослужащие плечом к плечу с защитниками из всех регионов нашей великой многонациональной страны отстаивают мир и свободу, независимость и суверенитет – всё то, что дорого и свято для каждого из нас. И в этой сплоченности, нерушимом воинском братстве и взаимовыручке – наше единение и солидарность. 

Сегодня и день Казанской иконы Божией матери — спасительницы Руси от бед и напастей, покровительницы семей.

Дом и семья — это самое главное, что есть у нас всех. А миллионы семей — это то, из чего состоит наша большая страна. С семьи и начинается единство народа. Если мы можем слышать, понимать и поддерживать близких, значит, всё у нас будет хорошо.

Поздравляю вас с праздником! Желаю каждому из вас взаимопонимания и любви близких.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: праздники в Крыму

праздники в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.