Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем народного единства

Дорогие севастопольцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник — знак сплоченности нашего народа, праздник, который олицетворяет незримую связь между прошлым, настоящим и будущим.
Единство — это и есть наша секретная сила. Меняются эпохи и поколения, а единство нашего народа — это своего рода генетический код, передающийся из поколения в поколение. Сегодня севастопольские военнослужащие плечом к плечу с защитниками из всех регионов нашей великой многонациональной страны отстаивают мир и свободу, независимость и суверенитет – всё то, что дорого и свято для каждого из нас. И в этой сплоченности, нерушимом воинском братстве и взаимовыручке – наше единение и солидарность.
Сегодня и день Казанской иконы Божией матери — спасительницы Руси от бед и напастей, покровительницы семей.
Дом и семья — это самое главное, что есть у нас всех. А миллионы семей — это то, из чего состоит наша большая страна. С семьи и начинается единство народа. Если мы можем слышать, понимать и поддерживать близких, значит, всё у нас будет хорошо.
Поздравляю вас с праздником! Желаю каждому из вас взаимопонимания и любви близких.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
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С тегами: праздники в Крыму