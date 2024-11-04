Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем народного единства

Дорогие севастопольцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник — знак сплоченности нашего народа, праздник, который олицетворяет незримую связь между прошлым, настоящим и будущим.

Единство — это и есть наша секретная сила. Меняются эпохи и поколения, а единство нашего народа — это своего рода генетический код, передающийся из поколения в поколение. Сегодня севастопольские военнослужащие плечом к плечу с защитниками из всех регионов нашей великой многонациональной страны отстаивают мир и свободу, независимость и суверенитет – всё то, что дорого и свято для каждого из нас. И в этой сплоченности, нерушимом воинском братстве и взаимовыручке – наше единение и солидарность.

Сегодня и день Казанской иконы Божией матери — спасительницы Руси от бед и напастей, покровительницы семей.

Дом и семья — это самое главное, что есть у нас всех. А миллионы семей — это то, из чего состоит наша большая страна. С семьи и начинается единство народа. Если мы можем слышать, понимать и поддерживать близких, значит, всё у нас будет хорошо.

Поздравляю вас с праздником! Желаю каждому из вас взаимопонимания и любви близких.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев