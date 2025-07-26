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Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем работника торговли
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем работника торговли

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:37 26.07.2025

Дорогие работники и ветераны торговли Севастополя, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника торговли!

Эта сфера – одна из важнейших составляющих экономики нашего Города-Героя. Более 29 миллиардов рублей оборота розничной торговли в первом квартале этого года – весомый показатель, наглядно демонстрирующий вклад торговой отрасли в развитие Севастополя. 1,5 миллиарда рублей поступлений в консолидированный бюджет – прямое доказательство того, насколько важна ваша работа для благополучия нашего города.

Севастополь — город динамично развивающейся торговли. Более 200 объектов регионального сетевого ритейла, 149 ярмарочных площадок, 13 розничных рынков, почти 500 пунктов выдачи интернет-магазинов — все это создает комфортную среду для жителей и гостей города.

Особо хочу отметить меморандум с региональными торговыми сетями, он позволяет нам сдерживать необоснованный рост цен и делать товары первой необходимости доступнее для севастопольцев. Перечень таких товаров уже расширен с 23 до 46 позиций, и эта работа будет продолжена. Для людей это очень важно.

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Отдельно хочу отметить ваш вклад в поддержку наших военнослужащих и их семей.

35 тысяч дисконтных карт, сертификаты и бонусы на 14 миллионов рублей, социальные цены на продукты, более 400 тонн гуманитарной помощи, 60 конвоев — это реальная помощь, которая неоценима в нынешнее время. Это говорит о вашей высокой социальной ответственности и патриотизме.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам процветания, успехов в работе и, конечно, благодарных покупателей!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 

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