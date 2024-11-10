Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днем сотрудника органов внутренних дел

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел.

Уже больше ста лет прошло со дня создания милиции. Все мы знаем, через какие трудности сотрудникам органов внутренних дел пришлось пройти за это столетие. Сейчас многие сотрудники полиции, рискуя собой, поддерживают порядок и пресекают преступления в зоне проведения специальной военной операции.

Хочу отметить заслуги Управления МВД в охране правопорядка в Севастополе. В этом году более чем на четверть снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, и это, безусловно, заслуга работающих в Управлении профессионалов.

Очень важно что севастопольская полиция много внимания уделяет детям. На базе 6-й школы уже семь лет работает первый кадетский класс органов внутренних дел, и каждый год количество кадетских классов растет — все мы понимаем, как важно правильно воспитывать детей.

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Правопорядок в Севастополе — это ваша общая заслуга, большое спасибо за ваш самоотверженный труд.

губернатор Севастополя Михаил Развожаев