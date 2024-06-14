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Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём города
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём города

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:40 14.06.2024

Дорогие севастопольцы! Поздравляю вас с Днём города!

Сегодня мы отмечаем 241 год со дня основания Севастополя. Имя нашего героического города, дважды восстававшего из пепла, в России и мире стало абсолютным синонимом героизма и беспримерной отваги.

11 мая 1944 года, спустя два дня после освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, Константин Георгиевич Паустовский писал:

«Бессмертное имя «Севастополь» знает весь мир – от Гренландии до мыса Горн и от Аляски до Сиднея. И это имя будет всегда сиять в веках как символ мужества и любви к своему Отечеству».

Прошло 80 лет, а эти слова не теряют своей актуальности.

Потому что Севастополь – это город невероятной стойкости. Как невозможно было сломить его жителей в первую и вторую героическую оборону, так не дрогнули севастопольцы и сейчас, во время специальной военной операции. Многие пошли на фронт защищать русский мир. Те, кто остались в тылу, помогают нашим бойцам и заботятся о них.

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Знаю точно: как бы ни пытались враги нас запугать, у них никогда ничего не получится. Жители Города-Героя всегда вместе, защищают и поддерживают друг друга. Такой сплочённости я не видел больше нигде, и она дорогого стоит.

И сегодня, в день рождения Города-Героя, я желаю нам всем скорейшей Победы. Пусть в каждом севастопольском доме будет благополучие, добро и радость.

С праздником!

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