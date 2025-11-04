Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём народного единства

Дорогие севастопольцы, поздравляю вас с Днём народного единства!

День народного единства — это отличный повод напомнить себе: наша главная сила в нас самих! В том, как мы умеем быть рядом, поддерживать и слышать, помогать друг другу. Даже когда непросто, мы остаёмся вместе, и это то, что всегда помогало России идти вперёд.

Единство — это то, что помогало нашим предкам справляться с любыми невзгодами, то, что помогло нашему народу выстоять в самые тяжёлые моменты истории, и то, что даёт нам силы сегодня.

В Севастополе особенно остро чувствуешь: Родина — это не только земля, но и люди вокруг. Те, кто трудится, строит, защищает, заботится. Все вы — учителя, врачи, моряки, строители, предприниматели, волонтёры — каждый на своём месте делаете что-то очень важное для всех нас. В этом и есть наша настоящая народная сила!

Пусть этот день напомнит нам, как здорово, когда мы вместе, когда мы уважаем друг друга, добры и готовы прийти на помощь. Ведь именно это делает нас единым народом, который может свернуть горы, защитить свою страну и любить её всем сердцем!

Желаю вам, дорогие мои, мира, крепкого здоровья и чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно. Пусть любовь к нашему Севастополю и России крепнет в каждом из нас!

С праздником! С Днём единства!