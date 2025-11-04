Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём народного единства
Новости Республики
Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём народного единства
фото: istockphoto

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём народного единства

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:36 04.11.2025

Дорогие севастопольцы, поздравляю вас с Днём народного единства!

День народного единства — это отличный повод напомнить себе: наша главная сила в нас самих! В том, как мы умеем быть рядом, поддерживать и слышать, помогать друг другу. Даже когда непросто, мы остаёмся вместе, и это то, что всегда помогало России идти вперёд.

Единство — это то, что помогало нашим предкам справляться с любыми невзгодами, то, что помогло нашему народу выстоять в самые тяжёлые моменты истории, и то, что даёт нам силы сегодня.

В Севастополе особенно остро чувствуешь: Родина — это не только земля, но и люди вокруг. Те, кто трудится, строит, защищает, заботится. Все вы — учителя, врачи, моряки, строители, предприниматели, волонтёры — каждый на своём месте делаете что-то очень важное для всех нас. В этом и есть наша настоящая народная сила!

Узнайте больше:  Севастополь: с 2026 года упростят предоставление региональной социальной доплаты к пенсии

Пусть этот день напомнит нам, как здорово, когда мы вместе, когда мы уважаем друг друга, добры и готовы прийти на помощь. Ведь именно это делает нас единым народом, который может свернуть горы, защитить свою страну и любить её всем сердцем!

Желаю вам, дорогие мои, мира, крепкого здоровья и чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно. Пусть любовь к нашему Севастополю и России крепнет в каждом из нас!

С праздником! С Днём единства!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x