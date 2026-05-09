Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём Победы

Дорогие севастопольцы! Уважаемые ветераны!

9 мая мы отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы и 82-ю годовщину освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Этот день всегда будет напоминать нам о неимоверной силе духа, о настоящем, беспримерном героизме и безграничной любви к своей Родине.

Это время тихих слёз по тем, кто ушел на защиту Отчизны, но так и не смог вновь переступить порог родного дома. Это время щемящей боли за тех, кто ждал, верил и молился, кому пронзительный «треугольник» похоронки выбелил волосы и навсегда изменил жизнь.

И это время безмерного счастья за каждого, кто дождался, кто смог обнять своего победителя, вернувшегося с фронта!

В нашей стране нет людей, которых бы не коснулась война.

Константин Михайлович Симонов писал: «Думаешь, только те военные, у кого погоны на плечах? Нет. Военные — это все те, у кого война на плечах».

Сегодня, когда история опять испытывает нас на прочность, мужество и доблесть наших предков вновь вдохновляют. Все, кто сегодня стоит на защите Севастополя и всей России, — это достойные внуки и правнуки тех самых героев.

И сейчас, сжав кулаки в справедливой ярости, мы, выучившие историю не по учебникам, а по семейным фотоальбомам и рассказам отцов, точно знаем: Победа — это то, чего у нас никогда не отнять. Она была, есть и всегда будет за нами!

Дорогие севастопольцы! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, тепла и уюта в доме, благополучия и, конечно же, ясного, мирного неба над головой.

С праздником Великой Победы!