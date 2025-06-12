Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём России

Сердечно поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны — Днём России.

Наша Отчизна — огромная, сильная, непобедимая!

Как сказал Александр Сергеевич Пушкин: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие».

Гордиться своей историей — у нас в крови. Так выросло и новое поколение настоящих героев: прямо сейчас они ку

ют наше настоящее и будущее.

Наша истинная сила в том, что мы вместе! Многонациональная, свободная Россия: нас — миллионы, у нас разные судьбы, разные культуры, разные религии, и мы — едины. Мы одна могучая страна.

И я знаю, что каждый здесь, в Севастополе, всей душой разделяет это чувство гордости, эту истинную мощь, которая сейчас чувствуется как никогда! Южный форпост России со времён Екатерины Великой, наш город всегда стоял на страже интересов родной, бесконечно любимой страны.

Я горжусь Севастополем, горжусь великой Россией! С праздником!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев