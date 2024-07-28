Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём Военно-Морского Флота

Товарищи офицеры, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил!

Уважаемые рабочие и служащие судоремонтных предприятий, воинских частей и учреждений, севастопольцы! Поздравляю вас с Днём Военно-Морского флота Российской Федерации!

Сегодня один из самых главных праздников многие из вас встречают на боевом посту, выполняя поставленные задачи в море и на суше. Воины-черноморцы поддерживают наступательные действия сухопутной группировки, обеспечивая безопасность южных рубежей и отважно выполняя все задачи специальной военной операции.

Спасибо за службу!

Сегодня в боевую летопись Черноморского флота вписываются новые подвиги солдат, матросов и офицеров. Это Ваши подвиги и ваши имена.

Как бы ни было трудно, помните:

Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России», — эти слова святого праведного воина Федора Ушакова, нашего небесного защитника, не проигравшего ни одного сражения, как и девиз морпехов: «Где мы, там Победа», показывают — справимся!

Желаю всему личному составу Черноморского флота удачи в ратных подвигах, гражданскому персоналу флотских организаций — успехов в труде.

С праздником! С Днём Военно-Морского флота Российской Федерации!

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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