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Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём Военно-Морского Флота
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём Военно-Морского Флота

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:32 28.07.2024

Товарищи офицеры, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил!

Уважаемые рабочие и служащие судоремонтных предприятий, воинских частей и учреждений, севастопольцы! Поздравляю вас с Днём Военно-Морского флота Российской Федерации!

Сегодня один из самых главных праздников многие из вас встречают на боевом посту, выполняя поставленные задачи в море и на суше. Воины-черноморцы поддерживают наступательные действия сухопутной группировки, обеспечивая безопасность южных рубежей и отважно выполняя все задачи специальной военной операции.

Спасибо за службу!

Сегодня в боевую летопись Черноморского флота вписываются новые подвиги  солдат, матросов и офицеров. Это Ваши подвиги и ваши имена.

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Как бы ни было трудно, помните:

Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России», — эти слова святого праведного воина Федора Ушакова, нашего небесного защитника, не проигравшего ни одного сражения, как и девиз морпехов: «Где мы, там Победа», показывают — справимся!

Желаю всему личному составу Черноморского флота удачи  в ратных подвигах, гражданскому персоналу флотских организаций — успехов в труде.

С праздником!  С Днём Военно-Морского флота Российской Федерации!

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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