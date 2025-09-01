Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Днём знаний

Дорогие севастопольцы! Уважаемые учителя, школьники, студенты и родители!

Первое сентября — особый день, когда каждый из нас ощущает дыхание будущего. Это начало нового учебного пути, время открывать книги, ставить себе цели и уверенно двигаться вперёд.

Севастополь всегда жил силой знаний и характером своих людей. Мы гордимся нашими школами, колледжами, вузами — и теми, кто здесь учится и преподаёт. Вы — основа завтрашнего дня, и сегодня хочу поблагодарить педагогов за их труд, родителей — за терпение и поддержку, а нашу талантливую молодёжь — за стремление к мечте и смелость идти вперёд.

Дорогие друзья! Пусть новый учебный год станет для вас временем открытий и уверенности, успехов и вдохновения. Знаете, о чем я часто думаю, планируя будущее нашего города? О том, какими словами наши школьники будут описывать Севастополь своим детям и внукам через много лет.

Я мечтаю, чтобы они говорили: «Севастополь — это город, где учат мечтать и воплощать мечты в жизнь. Город, где каждая улица рассказывает о подвиге, а каждый закат над бухтой напоминает о красоте родной земли. Город, где я получил не только знания, но и научился быть гражданином своей страны».

С Днём знаний! С началом нового учебного года!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев