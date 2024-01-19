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Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Крещением Господним
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Крещением Господним

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:12 19.01.2024

Дорогие севастопольцы! 

Поздравляю вас с Крещением Господним!

Православная вера – это главное богатство нашего народа, а таинство Крещения знаменует начало пути человека к Богу.

Вера не просто даёт нам чувство поддержки. Вера – это основа государственности России.

Чем раньше человек придет к осознанию истинных ценностей, тем сильнее будет наш народ и страна.

Хотя знаю случаи, когда уже взрослые люди через таинство крещения приходили к вере.

Нам, живущим в Севастополе, повезло вдвойне: именно на нашей земле свершилось событие, не имеющее равных по значимости – здесь, в Корсуни-Херсонесе принял крещение князь Владимир, и именно тогда началось крещение Руси. И сегодня в Севастополе, как и во всей стране, как никогда сильны православная вера и народное единство.

С праздником, севастопольцы! 

губернатор Севастополя Михаил Развожаев

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