Поздравление губернатора Севастополя Михаила Развожаева с Крещением Господним

Дорогие севастопольцы!

Поздравляю вас с Крещением Господним!

Православная вера – это главное богатство нашего народа, а таинство Крещения знаменует начало пути человека к Богу.

Вера не просто даёт нам чувство поддержки. Вера – это основа государственности России.

Чем раньше человек придет к осознанию истинных ценностей, тем сильнее будет наш народ и страна.

Хотя знаю случаи, когда уже взрослые люди через таинство крещения приходили к вере.

Нам, живущим в Севастополе, повезло вдвойне: именно на нашей земле свершилось событие, не имеющее равных по значимости – здесь, в Корсуни-Херсонесе принял крещение князь Владимир, и именно тогда началось крещение Руси. И сегодня в Севастополе, как и во всей стране, как никогда сильны православная вера и народное единство.

С праздником, севастопольцы!

губернатор Севастополя Михаил Развожаев