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"Примерно те же параметры, с такими же похожими погодными условиями ждут крымчан и в субботу, и в воскресенье. То есть ночью снова погода будет улучшаться, температура воздуха от +14 до +17 градусов, малооблачно и без осадков, а днем не исключается вероятность выпадения локального дождя, но очень небольшой интенсивности. В основном в выходные будет преобладать солнечная и комфортная погода", – пообещал специалист.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Поздравление губернатора Севастополя с Днем России: «Нам есть за что бороться и ради чего созидать!»

Опубликовал: news-parser в Севастополь 11:12 12.06.2026

Дорогие севастопольцы! Поздравляю вас с Днём России!

В последние годы мы стали гораздо чаще говорить о России. Гордиться её успехами. Переживать за неё. Спорить о ней. Беспокоиться о том, что происходит вокруг. И это правильно. Когда времена бросают вызов, наносное уходит, остаётся только настоящее.

Мы ещё острее почувствовали ценность человеческой поддержки, взаимного уважения, готовности прийти на помощь. Увидели, как много в нашей стране сильных, мужественных и неравнодушных людей, которые умеют брать на себя ответственность: за своих близких, свою работу, свой город, свою страну.

Россия — это прежде всего люди! Те, кто не ищет оправданий, а берет и делает. Это наши бойцы «за ленточкой», это волонтеры, которые после работы собирают гуманитарку, это врачи, учителя, инженеры и рабочие. Это каждый, кто сегодня на своем месте просто честно делает то, что должен.

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Россия — это характер. Это умение сохранять достоинство в непростых обстоятельствах. Это внутренняя сила, которую не сломать.

Мы хорошо понимаем это здесь, в Севастополе. В городе, который знает цену мужеству, верности и ответственности. И где любовь к Родине всегда подтверждали не словами, а поступками.

Нам есть чем гордиться. Есть что беречь. Но главное — нам есть за что бороться и ради чего созидать. Наша страна — это мы сами. Какими будем мы, такой будет и Россия.

С праздником! С Днём России!

Губернатор Севастополя, Михаил Развожаев.

источник: Правительство Севастополя

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