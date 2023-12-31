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Поздравление министра внутренних дел по Республике Игоря Илларионова с Новым годом

Поздравление министра внутренних дел по Республике Крым Игоря Илларионова с Новым годом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 21:28 31.12.2023

Уходящий 2023 год стал для всех нас насыщенным и полным событий. Сотрудники полиции несут службу в более напряженном ритме, но успешно справляются со своими задачами. Я уверен, что предстоящий 2024 год будет еще одним результативным этапом в деятельности органов внутренних дел и обеспечении правопорядка в республике.

Накануне праздника хочу выразить благодарность всем сотрудникам Министерства внутренних дел Республики Крым и гражданскому персоналу за вашу преданную службу. Самые теплые пожелания направлены вашим семьям. Наши успехи – это результат общих усилий.

Сердечные слова признательности – ветеранам органов внутренних дел, которые передают нам свой опыт и знания, а также занимаются важной работой наставничества, воспитывая в молодежи чувства верности и любви к общему делу. Вы остаетесь ярким примером для новых поколений.

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Отдельно хотел бы поздравить тех, кто будет встречать Новый год на служебном посту, защищая законные права и интересы жителей и гостей полуострова. Оставаясь верными присяге и служебному долгу, каждый из вас сделает всё возможное для обеспечения мира и спокойствия наших граждан.

Дорогие коллеги! Сегодня я поздравляю Вас с наступающим 2024 годом.

Пусть этот Новый год станет для нас временем новых побед. Желаю вам профессионального роста, успехов на службе, реализации задуманных планов и семейного благополучия. Пусть счастье сопровождает вас и ваших близких!

Министр внутренних дел по Республике Крым, генерал-майор полиции Игорь Илларионов

Поздравление министра внутренних дел по Республике Крым Игоря Илларионова с Новым годом

 

 

 

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