Поздравление Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря с Рождеством Христовым

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь поздравил православных с Рождеством Христовым.

Возлюбленные о Господе пастыри, честные иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры!

В сей святой и всерадостный день с отеческой любовью поздравляю всех вас с дивным торжеством Неба и Земли – с Рождеством во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

Велико это чудо, что Бог стал человеком! Здесь открывается беспредельная Божественная премудрость и сила, Благость и Любовь.

Поистине, Рождество Христово — это постоянное присутствие в мире, в жизни, в человеческой истории и в наших судьбах Господа Иисуса Христа.

Всемилостивый Господь наполняет наши сердца Своей любовью, миром и благодатию, подает нам жизненные силы, надежду и уверенность, столь необходимые в наше беспокойное и тяжелое время.

Призываю на всех вас, возлюбленные чада Церкви Христовой, мое архипастырское благословение с молитвенным пожеланием вам в наступающем Новолетии изобилия Его небесных даров.

Христос Спаситель, ныне родившийся в Вифлееме, да хранит всех нас во все дни земной жизни!

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ! Благословенье Божье да пребудет со всеми вами.

Митрополит Симферопольский и Крымский

Рождество Христово

2021/2022 гг.

г. Симферополь.

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