Поздравление митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с Рождеством Христовым

Поздравление главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с Рождеством Христовым

Дорогие о Господе братья и сестры!

С праздником Рождества Христова!

Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью.

Пусть же сегодня свершится главное событие нынешнего праздника: наши сердца в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретят Христа Спасителя – Самого близкого и родного, Самого всемогущего и милосердного из всех, кого мы встретили на нашем жизненном пути.

Митрополит Тихон

7 января 2024 года