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Поздравление митрополита Симферопольского и ского Тихона с Рождеством Христовым

Поздравление митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с Рождеством Христовым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:59 06.01.2024

Поздравление главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с Рождеством Христовым

 

Дорогие о Господе братья и сестры!

С праздником Рождества Христова!

Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью.

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Пусть же сегодня свершится главное событие нынешнего праздника: наши сердца в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретят Христа Спасителя – Самого близкого и родного, Самого всемогущего и милосердного из всех, кого мы встретили на нашем жизненном пути.

Митрополит Тихон
7 января 2024 года

Поздравление митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с Рождеством Христовым

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