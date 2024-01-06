Поздравление митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с Рождеством Христовым

Поздравление главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с Рождеством Христовым
Дорогие о Господе братья и сестры!
С праздником Рождества Христова!
Всемогущий Бог родился в далеком Вифлееме только для того, чтобы однажды войти в душу каждого из нас. Наполнить ее Божественной силой, вершащей победу добра над всяким злом, вплоть даже до всепобедного торжества над нашей смертью.
Пусть же сегодня свершится главное событие нынешнего праздника: наши сердца в сокровенной своей глубине с верой и любовью встретят Христа Спасителя – Самого близкого и родного, Самого всемогущего и милосердного из всех, кого мы встретили на нашем жизненном пути.
Митрополит Тихон
7 января 2024 года
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: религия в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: религия в Крыму