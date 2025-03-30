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Поздравление Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаев с Ораза-байрам
источник иллюстрации: пресс-служба ДУМК

Поздравление Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаев с Ораза-байрам

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 16:00 30.03.2025

Дорогие братья и сестры мусульмане!

Поздравляю вас с великим и светлым праздником Ораза-байрам! Этот день символизирует окончание священного месяца Рамазан, который был наполнен молитвами, постом и благими делами.

Благодарим Всевышнего Аллаха за то, что еще один пост мы закончили в мире и согласии. На протяжении всего месяца мы спокойно проводили теравих-намазы во всех мечетях Крыма, каждый день проводились совместные ифтары-разговения и читался пятикратный эзан и намазы.

Праздник Ораза-байрам — это время радости, единства и взаимопомощи. В этот особенный день мы отмечаем не только духовное очищение, но и важность семьи, и заботы о ближних.

Пусть сердца наши наполнятся благодарностью, а дома — теплом и миром. Желаю каждому из вас здоровья, счастья, благополучия и гармонии. Пусть ваши молитвы будут услышаны Аллахом, а добрые дела принесут плоды.

С праздником Ораза-байрам! Да дарует Всевышний вам радость, покой и успех во всех ваших начинаниях!

источник: пресс-служба ДУМК

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