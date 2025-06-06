Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Поздравление Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаева с Курбан-Байрам
Новости Республики
Поздравление Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаева с Курбан-Байрам
фото: пресс-служба ДУМК

Поздравление Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаева с Курбан-Байрам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 06.06.2025

Уважаемые мусульмане! Дорогие братья и сестры!

С большой радостью поздравляю вас со священным праздником — Курбан-Байрам!

В этот день мы совершаем жертвоприношение, следуя примеру нашего Пророка (мир ему и благословение), который продемонстрировал безусловную преданность Аллаху. Пусть наши жертвы и добрые дела будут приняты Всевышним, и пусть они станут источником милости и благословения для нас и наших близких.

Курбан-Байрам — время, когда мы вспоминаем о важности жертвенности, добрых дел, взаимопомощи и единства всех мусульманам. Пусть наши сердца будут открыты для сострадания, а руки для помощи тем, кто в этом нуждается.

Узнайте больше:  39% жителей Крыма сообщают руководству обо всех ошибках, допущенных в работе

Желаю, чтобы этот праздник принес в ваши дома радость, мир и благополучие. Всем крепкого здоровья, счастья и добра, мирного и радостного праздника в кругу родных и близких.

Пусть Аллах одарит вас щедрыми благами и защитит от всех бед!

источник: пресс-служба ДУМК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 3

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: религии Крыма

религии Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.