Поздравление Муфтия мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаева с Курбан-Байрам

Уважаемые мусульмане! Дорогие братья и сестры!

С большой радостью поздравляю вас со священным праздником — Курбан-Байрам!

В этот день мы совершаем жертвоприношение, следуя примеру нашего Пророка (мир ему и благословение), который продемонстрировал безусловную преданность Аллаху. Пусть наши жертвы и добрые дела будут приняты Всевышним, и пусть они станут источником милости и благословения для нас и наших близких.

Курбан-Байрам — время, когда мы вспоминаем о важности жертвенности, добрых дел, взаимопомощи и единства всех мусульманам. Пусть наши сердца будут открыты для сострадания, а руки для помощи тем, кто в этом нуждается.

Желаю, чтобы этот праздник принес в ваши дома радость, мир и благополучие. Всем крепкого здоровья, счастья и добра, мирного и радостного праздника в кругу родных и близких.

Пусть Аллах одарит вас щедрыми благами и защитит от всех бед!

источник: пресс-служба ДУМК

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