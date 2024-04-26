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Поздравление президента Нотариальной палаты Севастополя Ольги Каленкович с Днём нотариата﻿
источник: shutterstock_243654571-scaled.jpg

Поздравление президента Нотариальной палаты Севастополя Ольги Каленкович с Днём нотариата﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:14 26.04.2024

От имени Нотариальной палаты города Севастополя и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём нотариата!

Начиная с времён зарождения нашей профессии и по сей день, на нотариат возложена функция защиты прав и собственности. При этом, с развитием государственности и правовой системы в мире, функции нотариата лишь возрастали.

Доверие государства и степень профессиональной ответственности, безусловно, налагают жесткие профессиональные требования — это глубокие знания права, ответственность, справедливость и принципиальность, а вместе с тем, добросердечность и эмпатия.

Желаю вам, мои дорогие коллеги, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Президент Нотариальной палаты города Севастополя О.Н. Каленкович

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