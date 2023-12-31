Поздравление прокурора города Севастополя Максима Жука с Новым годом и Рождеством

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, жители города Севастополя!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В преддверии новогодних праздников, нельзя не сказать, что уходящий 2023 год от каждого из нас потребовал максимально ответственного отношения к исполнению своих обязанностей и полной самоотдачи. Хочу поблагодарить коллектив прокуратуры города Севастополя за принципиальность и настойчивость в выполнении своих обязанностей.

Желаю вам в наступающем году сохранить такую же целеустремленность и продолжать свой профессиональный рост. Пусть каждому из вас сопутствует удача, а в ваших семьях царят добро и спокойствие.

Желаю всем севастопольцам крепкого здоровья, непоколебимой силы духа, счастья и благополучия!

Счастливого Нового года и светлого Рождества!