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Поздравление прокурора города Севастополя Максима Жука с Новым годом и Рождеством

Поздравление прокурора города Севастополя Максима Жука с Новым годом и Рождеством

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:06 31.12.2023

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, жители города Севастополя!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и  Рождеством!

В преддверии новогодних праздников, нельзя не сказать, что уходящий 2023 год от каждого из нас потребовал максимально ответственного отношения к исполнению своих обязанностей и полной самоотдачи. Хочу поблагодарить коллектив прокуратуры города Севастополя за принципиальность и настойчивость в выполнении своих обязанностей.

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Желаю вам в наступающем году сохранить такую же целеустремленность и продолжать свой профессиональный рост. Пусть каждому из вас сопутствует удача, а в ваших семьях царят добро и спокойствие.

Желаю всем севастопольцам крепкого здоровья, непоколебимой силы духа, счастья и благополучия!

Счастливого Нового года и светлого Рождества!

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