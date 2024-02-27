Поздравление Сергея Аксёнова с Днем Сил специальных операций России

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Сил специальных операций России.
Рад поздравить личный состав и ветеранов Сил специальных операций России с профессиональным праздником!
Служба в ССО трудна и почетна, она требует высокого профессионализма, выдержки и решительности.
В истории Крыма бойцы ССО сыграли особую роль. «Вежливые люди» стали гарантом нашей безопасности и свободы от власти киевской хунты. Именно они защищали нас в дни Крымской весны.
Сейчас воины Сил специальных операций выполняют важнейшие задачи в ходе СВО, вносят большой вклад в разгром противника.
Желаю всем крепкого здоровья, надежного тыла и, конечно, нашей скорейшей Победы!
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С тегами: праздники в Крыму