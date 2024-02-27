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Поздравление Сергея Аксёнова с Днем Сил специальных операций России

Поздравление Сергея Аксёнова с Днем Сил специальных операций России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:49 27.02.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Сил специальных операций России.

Рад поздравить личный состав и ветеранов Сил специальных операций России с профессиональным праздником!

Служба в ССО трудна и почетна, она требует высокого профессионализма, выдержки и решительности.

В истории Крыма бойцы ССО сыграли особую роль. «Вежливые люди» стали гарантом нашей безопасности и свободы от власти киевской хунты. Именно они защищали нас в дни Крымской весны.

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Сейчас воины Сил специальных операций выполняют важнейшие задачи в ходе СВО, вносят большой вклад в разгром противника.

Желаю всем крепкого здоровья, надежного тыла и, конечно, нашей скорейшей Победы!

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