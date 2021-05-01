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Поздравление спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова с праздником Весны и Труда

Поздравление спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова с праздником Весны и Труда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:37 01.05.2021

Первого мая мы отмечаем всеми любимый праздник — День Весны и Труда!

Это день солидарности, сплоченности и уважения к человеку труда. Он был и остается праздником весеннего обновления и тепла, желания и надежды в полной мере реализовать свои возможности, стремления сделать жизнь лучше. Такие понятия, как Мир и Труд, являются вечными символами созидания, укрепления экономики, повышения благосостояния народа.

В этот праздник мы чествуем всех трудящихся, тех, кто вносит огромный вклад в развитие, укрепление и процветание нашей Республики Крым.

Сегодня в Крыму происходят масштабные преобразования в которых принимают участие все крымчане. Строятся детские сады, школы, больницы, дороги, идет модернизация инфраструктуры населенных пунктов, развивается сельское хозяйство и промышленность.
Мы вместе строим Крым нашей мечты!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и хорошего весеннего настроения!

С праздником!

Поздравление спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова с праздником Весны и Труда

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