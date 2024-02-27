Поздравление Владимира Константинова с Днем Сил специальных операций России

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов поздравляет с Днем Сил специальных операций (27 февраля).

В марте 2014 года бойцы этого формирования — «вежливые люди» — стали символом нашего возвращения в Россию. Они обеспечивали безопасность на полуострове, помогли сохранить мир на крымской земле. Во многом именно их профессионализм позволил нам бескровно вернуться на нашу историческую Родину. Жители полуострова благодарны бойцам ССО за проделанную ими работу.

Сегодня военнослужащие этого формирования участвуют в Спецоперации, выполняют сложнейшие задачи по обеспечению безопасности нашей страны, освобождают территорий бывшей Украины от киевских нацистов и устанавливают порядок в новых субъектах Российской Федерации.

Желаю нашим военным крепкого здоровья, воинской удачи и нашей скорейшей Победы!