Поздравления с Днем Республики Крым и 30-летием Крымского референдума 1991 года

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем Республики Крым и 30-летием референдума об определении государственного и правового статуса Крыма 20 января 1991 года.

Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днем Республики Крым и 30-летием Крымского референдума 1991 года!

Говорят, что большое видится на расстоянии. Чем дальше во времени отдаляются от нас события тех дней, тем глубже мы осознаем их огромное историческое значение.

Первый крымский референдум проходил на фоне набиравших силу энергий распада Советского Союза. На Украине поднимал голову национализм.

Для крымчан это было абсолютно неприемлемо. Референдум стал выражением векового стремления нашего народа к единству. Более 93 процентов его участников проголосовали за восстановление автономного статуса Крыма в составе обновленного Союза.

Фактически это было голосование за Россию, за сохранение нашей республики в орбите Русского мира и против курса идейных наследников Мазепы и Бандеры.

В результатах волеизъявления крымчан проявились глубинные закономерности исторического процесса. Об этом свидетельствует и почти полное совпадение результатов двух крымских референдумов, разделенных 23 годами. За воссоединение с Россией в марте 2014 года высказалось около 97 процентов участников голосования.

Победа Крымской весны завершила наш путь на Родину, начатый в январе 1991 года.

Январский референдум не только стал первым на пространстве СССР, но и продолжил отечественные традиции народовластия, уходящие корнями во времена древнерусских вече. На фоне деградации западных демократических институтов, на фоне событий, связанных с выборами в США, наши референдумы выглядят эталонами демократии. И это не красивая метафора, а факт.

Дорогие друзья! Сегодняшний праздник ещё раз напоминает, что наша сила в единстве. Что каждый из нас в ответе за судьбу Крыма.

Благодарю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашей республики, за самоотверженный труд и патриотизм, за поддержку и понимание. Желаю здоровья, благополучия и новых успехов в трудах на благо России и Крыма!

Обращение Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова и депутатов крымского парламента.

Дорогие крымчане!

Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину общекрымского референдума о государственном и правовом статусе Крыма 20 января 1991 года. Этот день — отправная точка в новейшей истории Республики!

Референдум стал нашим ответом на вызовы нарастающего политического кризиса, в который стремительно погружался Советский Союз. Стремление сохранить государственное единство, противостоять поднимающему голову национализму и процессам суверенизации стало фундаментом принятия политически выверенного решения о проведении первого в СССР народного волеизъявления.

Благодарим депутатов созыва 1990-1994 годов, принявших решение о проведении первого общекрымского референдума о государственном и правовом статусе Крыма 20 января 1991 года, и участвовавших в его организации и проведении.

Искренне признательны крымчанам, которые единодушно высказались за восстановление Крымской автономии как субъекта Союза ССР. Именно ваша политическая мудрость и решимость, ваш выбор позволили сохранить мир, взаимопонимание и согласие на родной земле, заложить правовой фундамент для проведения всекрымского референдума 16 марта 2014 года и вернуться домой — в Россию!

С 30-й годовщиной общекрымского референдума о государственном и правовом статусе Крыма 20 января 1991 года! С Днем Республики Крым!