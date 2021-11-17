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Пожар на автодороге Вилино-Табачное. Мог пострадать персиковый сад
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Пожар на автодороге Вилино-Табачное. Мог пострадать персиковый сад

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:24 17.11.2021

Пожар на автодороге Вилино — Табачное произошёл накануне. Вспыхнуло заброшенное деревянное строение.

Была угроза распространения огня на расположенный рядом персиковый сад. Обнаружив очаг, крымские огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение 30 минут, спасателям удалось изжбежать дальнейшего распростарения огня. Площадь составила 15 кв.м. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!

Пожар на автодороге Вилино-Табачное. Мог пострадать персиковый сад

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