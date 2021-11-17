Пожар на автодороге Вилино-Табачное. Мог пострадать персиковый сад

Пожар на автодороге Вилино — Табачное произошёл накануне. Вспыхнуло заброшенное деревянное строение.

Была угроза распространения огня на расположенный рядом персиковый сад. Обнаружив очаг, крымские огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и приступили к ликвидации огня. В результате пожар был локализован и ликвидирован в течение 30 минут, спасателям удалось изжбежать дальнейшего распростарения огня. Площадь составила 15 кв.м. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;

не бросайте горящие спички и окурки.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101» или «112». Берегите себя и своих близких!