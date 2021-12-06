«Пожар» на Керченском металлургическом заводе. Огнеборцы провели пожарно-тактическое учение

По информации ГУ МЧС России по РК, контрольное пожарно-тактическое учение состоялось на территории Керченского металлургического завода.

Был отработан алгоритм действий при возникновении пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ. Учитывая сложность и специфику объекта, условному пожару был присвоен повышенный ранг сложности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На место происшествия, где по легенде вследствие удара молнии произошло частичное разрушение резервуара с соляной кислотой и загорание здания насосной. Огнеборцы оперативно провели боевое развёртывание и приступили к ликвидации условного пожара.

Основная цель тренировки — отработка вопросов межведомственного взаимодействия всех служб экстренного реагирования и персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями МЧС России. Именно от слаженности действий зависит результат по ликвидации реальной чрезвычайной ситуации на промышленных объектах с хранением химических веществ, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Всего в тушении условного пожара были задействованы 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС России по РК.