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«Пожар» на Керченском металлургическом заводе. Огнеборцы провели пожарно-тактическое учение

«Пожар» на Керченском металлургическом заводе. Огнеборцы провели пожарно-тактическое учение

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:02 06.12.2021

По информации ГУ МЧС России по РК, контрольное пожарно-тактическое учение состоялось на территории Керченского металлургического завода.

Был отработан алгоритм действий при возникновении пожара и проведение связанных с ним аварийно-спасательных работ. Учитывая сложность и специфику объекта, условному пожару был присвоен повышенный ранг сложности, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

«Пожар» на Керченском металлургическом заводе. Огнеборцы провели пожарно-тактическое учение

На место происшествия, где по легенде вследствие удара молнии произошло частичное разрушение резервуара с соляной кислотой и загорание здания насосной. Огнеборцы оперативно провели боевое развёртывание и приступили к ликвидации условного пожара.

Основная цель тренировки — отработка вопросов межведомственного взаимодействия всех служб экстренного реагирования и персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями МЧС России. Именно от слаженности действий зависит результат по ликвидации реальной чрезвычайной ситуации на промышленных объектах с хранением химических веществ, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

«Пожар» на Керченском металлургическом заводе. Огнеборцы провели пожарно-тактическое учение

Всего в тушении условного пожара были задействованы 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

«Пожар» на Керченском металлургическом заводе. Огнеборцы провели пожарно-тактическое учение

Фото: ГУ МЧС России по РК.

«Пожар» на Керченском металлургическом заводе. Огнеборцы провели пожарно-тактическое учение

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