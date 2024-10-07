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Пожар на нефтебазе в Феодосии: что известно сейчас
фото: © Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

Пожар на нефтебазе в Феодосии: что известно сейчас

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 07.10.2024

Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Феодосии в связи с возгоранием на нефтебазе, сообщил глава города Игорь Ткаченко. Из-за пожара эвакуируют порядка 300 человек. ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что утром произошло возгорание на феодосийской нефтебазе.
  • На месте работают пожарные.
  • По словам главы города, разлива топлива и экологической угрозы нет.
  • В связи с происшествием на нефтебазе перекрыли движение на улицах Геологической и Федько от перекрестка с Керченским шоссе до района автовокзала.
  • Графики движения городского транспорта скорректировали.
  • Из Феодосии эвакуируют порядка 300 человек.
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Последствия

  • Жертв и пострадавших, по последним данным, нет.

Реакция властей

  • В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.
  • На место пожара выехали сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для определения уровня вредных примесей в воздухе.

источник: ТАСС

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