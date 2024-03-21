Пожар «на природе» в районе крымского села Танковое

Накануне — в 16:52 — в ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступил сигнал о пожаре в районе с. Танковое Бахчисарайского района. К месту была направлена дежурная смена ПЧ с. Красный Мак ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 4-х человек.
По прибытии стало известно, что за пределами населенного пункта горит сухая трава и кустарник. Существует угроза дальнейшего распространения огня на расположенный рядом лесной массив. Учитывая отсутствие подъездных путей, тушение огня производилось хлопушками и ранцами «Ермак». Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, распространение огня не допущено. В течение 20 минут возгорание было локализовано и ликвидировано. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, но как показывает практика, причиной многих подобных пожаров практически всегда является человеческий фактор. Несмотря на многочисленные предупреждения МЧС, к сожалению, люди по-прежнему халатно относятся к мерам пожарной безопасности, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
МЧС Республики Крым напоминает жителям полуострова о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:
- не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;
- не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах
- с целью исключения переброса огня с сухой травы на постройки, проводите опашку и обкосы на своем приусадебном участке;
- не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112». Берегите себя и своих близких!
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