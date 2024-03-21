Пожар «на природе» в районе крымского села Танковое

не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом;

не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях;

не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах

с целью исключения переброса огня с сухой травы на постройки, проводите опашку и обкосы на своем приусадебном участке;

не разрешайте детям играть со спичками, зажигалками и другими источниками открытого огня, ведь детская шалость – одна из самых частых причин возникновения пожаров.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по единому номеру вызова экстренных служб — «112». Берегите себя и своих близких!