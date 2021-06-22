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Пожар на Северной стороне Севастополя. Горела квартира

Пожар на Северной стороне Севастополя. Горела квартира

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:57 22.06.2021

22 июня в 9 часов 55 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что по улице Михайловской в пятиэтажном доме горит квартира.

По прибытии было установлено: в квартире на третьем этаже происходит пламенное горение. Незамедлительно огнеборцы сформировали два газодымозащитных звена и проникли в квартиру. Горела домашняя утварь на площади 20 квадратных метров. На тушение подали два ствола «Б». Параллельно велась эвакуация жильцов из соседних квартир: всего на свежий воздух вывели 10 человек, двоих из которых – с использованием спасательных устройств, в том числе и маломобильную гражданку. В кратчайший срок пламя было локализовано, открытое горение устранено. Полная ликвидация пожара достигнута в 11 часов 53 минут. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

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От МЧС России было привлечено 19 человек личного состава и 5 единиц автомобиольной техники, один беспилотный летательный аппарат. Также на месте работали полиция, скорая медицинская помощь, ГИБДД.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Пожар на Северной стороне Севастополя. Горела квартира

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