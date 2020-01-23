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Пожар на территории Ялтинского лесничества и еще 13 пожаров. Сводка МЧС за сутки
Фото: МЧС РК

Пожар на территории Ялтинского лесничества и еще 13 пожаров. Сводка МЧС за сутки

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:47 23.01.2020

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что на территории Ялтинского лесничества произошло возгорание.

По прибытии к месту пожара в ходе разведки было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки на площади около 0,14 Га. Всего от РСЧС на месте ликвидации лесного пожара работали 16 человек и 9 единиц техники, — сообщили в МЧС РК.

Пожар был локализован. На окарауливании находились сотрудники лесничества. По состоянию на 6 утра 23 января пожар ликвидирован.

Всего за прошедшие сутки на полуострове было ликвидировано 14 пожаров, из них 4 в жилом секторе.

Пожар на территории Ялтинского лесничества и еще 13 пожаров. Сводка МЧС за сутки

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