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Пожар на улице Флагманской в Севастополе. Спасатели эвакуировали жильцов
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

Пожар на улице Флагманской в Севастополе. Спасатели эвакуировали жильцов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:23 25.12.2021

Сегодня днем, в 16:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что по улице Флагманская горит балкон.

К месту выдвинулись силы МЧС: два отделения и автолестница 1 пожарно-спасательной части, два отделения 2 пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ и опергруппа Главного управления, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По прибытии установлено, что загорелся балкон на четвертом этаже многоквартирного дома. На месте было сформировано одно газодымозащитное звено. Пожар тушили с помощью автолестницы.

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В ГУ МЧС отметили, что спасателям пришлось эвакуировать жителей 4-го и 5-го этажей этого дома. К этому часу пожар потушен, предварительно, его площадь составила 3 кв. метра, жертв нет. В причинах возгорания разбираются эксперты.

Пожар на улице Флагманской в Севастополе. Спасатели эвакуировали жильцов

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