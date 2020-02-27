Пожар на воздушном судне — учения сотрудников МЧС России в Севастополе

Очередные пожарно-тактические учения сотрудников ГУ МЧС России в Севастополе были проведены на аэродроме «Бельбек» — объектом стало воздушное судно.

Участникам были поставлены следующие задачи: отработать порядок оповещения о происшествии, правильность и слаженность действий, а также приёмы и способы тушения пожаров и спасения людей на воздушных судах, изучить оперативно-тактические особенности объекта и территории, формировать у личного состава морально-волевые качества и психологическую устойчивость, закрепить навыки охраны труда, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По легенде учений, при проведении тренировочного полёта у истребителя, идущего на взлёт с аэродрома «Бельбек», произошла неполадка правого шасси. А дальше события разворачивались так:

Руководитель полётами отдаёт приказ пилоту продолжать кружить над аэродромом для выработки топлива, после чего совершить аварийную посадку на указанную полосу.

Информация об аварийной ситуации доводится до дежурного по аэродрому, который сообщает о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Проводятся работы по эвакуации других самолётов и техники. Персонал воздушного порта готовит посадочную полосу.

К месту незамедлительно направляются пожарно-спасательные подразделения Севастопольского гарнизона, оперативная группа ЦУКС, скорая медицинская помощь, полиция, ГИБДД.

Близ места, отведённого для аварийной посадки, создаётся оперативный штаб. Автомобиль аэродромного тушения начинает проводить работы по подготовке «ковра» из воздушно-механической пены на посадочной полосе.

Истребитель совершает аварийную посадку, в результате чего происходит разлив топлива из баков и возгорание правого крыла самолёта.

Также заклинивает механизм открывания кабины пилота – человек оказывается заблокирован внутри.

Силы приступают к тушению пожара и охлаждению фюзеляжа, производят деблокировку пилота и передачу его службе «103», а также изоляцию разлитого топлива от источника возгорания. Вскоре достигается локализация условного пожара.

Участники с поставленными задачами справились на оценку «хорошо». Учения на воздушном судне проводились совместно с подразделениями воздушно-космических сил России, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя и Черноморского флота. Силы и средства были задействованы по повышенному рангу пожара – по рангу № 2. Всего было задействовано 16 единиц техники и 59 человек личного состава, — прокомментировали учения начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ майор внутренней службы Артём Пилипенко.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе