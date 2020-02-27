Пожар на воздушном судне — учения сотрудников МЧС России в Севастополе

Очередные пожарно-тактические учения сотрудников ГУ МЧС России в Севастополе были проведены на аэродроме «Бельбек» — объектом стало воздушное судно.
Участникам были поставлены следующие задачи: отработать порядок оповещения о происшествии, правильность и слаженность действий, а также приёмы и способы тушения пожаров и спасения людей на воздушных судах, изучить оперативно-тактические особенности объекта и территории, формировать у личного состава морально-волевые качества и психологическую устойчивость, закрепить навыки охраны труда, — сообщили в пресс-службе ведомства.
По легенде учений, при проведении тренировочного полёта у истребителя, идущего на взлёт с аэродрома «Бельбек», произошла неполадка правого шасси. А дальше события разворачивались так:
- Руководитель полётами отдаёт приказ пилоту продолжать кружить над аэродромом для выработки топлива, после чего совершить аварийную посадку на указанную полосу.
- Информация об аварийной ситуации доводится до дежурного по аэродрому, который сообщает о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
- Проводятся работы по эвакуации других самолётов и техники. Персонал воздушного порта готовит посадочную полосу.
- К месту незамедлительно направляются пожарно-спасательные подразделения Севастопольского гарнизона, оперативная группа ЦУКС, скорая медицинская помощь, полиция, ГИБДД.
- Близ места, отведённого для аварийной посадки, создаётся оперативный штаб. Автомобиль аэродромного тушения начинает проводить работы по подготовке «ковра» из воздушно-механической пены на посадочной полосе.
- Истребитель совершает аварийную посадку, в результате чего происходит разлив топлива из баков и возгорание правого крыла самолёта.
- Также заклинивает механизм открывания кабины пилота – человек оказывается заблокирован внутри.
- Силы приступают к тушению пожара и охлаждению фюзеляжа, производят деблокировку пилота и передачу его службе «103», а также изоляцию разлитого топлива от источника возгорания. Вскоре достигается локализация условного пожара.
Участники с поставленными задачами справились на оценку «хорошо». Учения на воздушном судне проводились совместно с подразделениями воздушно-космических сил России, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя и Черноморского флота. Силы и средства были задействованы по повышенному рангу пожара – по рангу № 2. Всего было задействовано 16 единиц техники и 59 человек личного состава, — прокомментировали учения начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ майор внутренней службы Артём Пилипенко.
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе