Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Пожар на воздушном судне — учения сотрудников МЧС России в Севастополе

crimeapress_news

Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе

Пожар на воздушном судне — учения сотрудников МЧС России в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:26 27.02.2020

Очередные пожарно-тактические учения сотрудников ГУ МЧС России в Севастополе были проведены на аэродроме «Бельбек» — объектом стало воздушное судно.

Участникам были поставлены следующие задачи: отработать порядок оповещения о происшествии, правильность и слаженность действий, а также приёмы и способы тушения пожаров и спасения людей на воздушных судах, изучить оперативно-тактические особенности объекта и территории, формировать у личного состава морально-волевые качества и психологическую устойчивость, закрепить навыки охраны труда, — сообщили в пресс-службе ведомства.

По легенде учений, при проведении тренировочного полёта у истребителя, идущего на взлёт с аэродрома «Бельбек», произошла неполадка правого шасси. А дальше события разворачивались так:

  • Руководитель полётами отдаёт приказ пилоту продолжать кружить над аэродромом для выработки топлива, после чего совершить аварийную посадку на указанную полосу.
  • Информация об аварийной ситуации доводится до дежурного по аэродрому, который сообщает о происшествии в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю.
  • Проводятся работы по эвакуации других самолётов и техники. Персонал воздушного порта готовит посадочную полосу.
  • К месту незамедлительно направляются пожарно-спасательные подразделения Севастопольского гарнизона, оперативная группа ЦУКС, скорая медицинская помощь, полиция, ГИБДД.
  • Близ места, отведённого для аварийной посадки, создаётся оперативный штаб. Автомобиль аэродромного тушения начинает проводить работы по подготовке «ковра» из воздушно-механической пены на посадочной полосе.
  • Истребитель совершает аварийную посадку, в результате чего происходит разлив топлива из баков и возгорание правого крыла самолёта.
  • Также заклинивает механизм открывания кабины пилота – человек оказывается заблокирован внутри.
  • Силы приступают к тушению пожара и охлаждению фюзеляжа, производят деблокировку пилота и передачу его службе «103», а также изоляцию разлитого топлива от источника возгорания. Вскоре достигается локализация условного пожара.

Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе

Участники с поставленными задачами справились на оценку «хорошо». Учения на воздушном судне проводились совместно с подразделениями воздушно-космических сил России, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя и Черноморского флота. Силы и средства были задействованы по повышенному рангу пожара – по рангу № 2. Всего было задействовано 16 единиц техники и 59 человек личного состава, — прокомментировали учения начальник службы пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ майор внутренней службы Артём Пилипенко.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Пожар на воздушном судне - учения сотрудников МЧС России в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.