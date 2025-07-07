Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Пожар по улице Новороссийской в Севастополе тушили 5 часов
Новости Республики
Пожар по улице Новороссийской в Севастополе тушили 5 часов
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Пожар по улице Новороссийской в Севастополе тушили 5 часов

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 22:00 07.07.2025

Сообщение о пожаре по улице Новороссийская поступило в 10 часов 58 минут. Огонь охватил частный жилой дом с долевым участием на 9 квартир.

Силы МЧС России прибыли к месту и подали на тушение стволы. Также с территории вынесли в безопасное место два газовых баллона, не допустив их критического нагрева. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожар площадью 350 квадратных метров ликвидировали полностью в 15 часов 38 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

От МЧС России на месте работали 27 специалистов и 9 автомобилей.

Узнайте больше:  Севастопольцы за сутки отдали мошенникам 3.4 миллиона рублей

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x