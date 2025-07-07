Пожар по улице Новороссийской в Севастополе тушили 5 часов

Сообщение о пожаре по улице Новороссийская поступило в 10 часов 58 минут. Огонь охватил частный жилой дом с долевым участием на 9 квартир.

Силы МЧС России прибыли к месту и подали на тушение стволы. Также с территории вынесли в безопасное место два газовых баллона, не допустив их критического нагрева. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Пожар площадью 350 квадратных метров ликвидировали полностью в 15 часов 38 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

От МЧС России на месте работали 27 специалистов и 9 автомобилей.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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