Пожар под Алуштой локализован

Сегодня вертолет Ми-8 МЧС России сбросил 51 тонну воды. Всего — 162 тонны. Сводная группировка сил и средств предотвратила угрозу распространения огня и локализовала пожар. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Тушение продолжают порядка 350 человек и 55 единиц техники.

В ликвидации возгорания принимают участие пожарно-спасательные и поисково-спасательные подразделения, служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Крым во взаимодействии с Пожарной охраной Республики Крым, «КРЫМ-СПАС», сотрудниками Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов республики, Министерства обороны, «Заповедного Крыма», Национального парка «Крымский».

Ранее в понедельник глава городской администрации Алушты Галина Огнева рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что до позднего вечера воскресенья спасателям при тушении лесного пожара помогали 83 волонтера, а в понедельник утром на смену заступили 35 добровольцев.