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Пожар под Феодосией - хозпостройка едва не стала причиной крупного пожара

Пожар под Феодосией — хозпостройка едва не стала причиной крупного пожара

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:11 23.01.2020

Пожар под Феодосией произошёл накануне вечером в посёлке Приморский.

Строение, в котором произошел пожар примыкало к жилому дому, и возникла непосредственная угроза перехода огня на него. К счастью, хозяева дома вовремя обнаружили возгорание и незамедлительно вызвали пожарную охрану. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС Республики Крым удалось не допустить распространения огня на дом, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Пожар под Феодосией - хозпостройка едва не стала причиной крупного пожара

В кратчайшие сроки огнеборцы локализовали пожар и в течение 20 минут полностью его ликвидировали на площади 10 кв.м.».

Пожар под Феодосией - хозпостройка едва не стала причиной крупного пожара

Огнем были уничтожены бытовая техника и предметы обихода, находящиеся внутри строения, а также повреждена кровля и отделка. Пострадавших при данном происшествии нет.

Пожар под Феодосией - хозпостройка едва не стала причиной крупного пожара

По предварительной версии, к пожару могло привести короткое замыкание в электропроводке, — сообщил Сергей Шахов. – Окончательную версию выяснят эксперты.

Пожар под Феодосией - хозпостройка едва не стала причиной крупного пожара

Специалисты отмечают, что для защиты квартиры и дома от пожара вследствие короткого замыкания рекомендуется установка современных автоматов двойной защиты вместо старых пробок. Такие автоматические выключатели надежны и сработают, если произойдёт короткое замыкание или в случае продолжительных перегрузок.

МЧС Республики Крым напоминает о важности соблюдения всех правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей ради сохранения своей жизни, здоровья и имущества!

В случае необходимости немедленно вызывайте пожарную службу по телефону «101».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Пожар под Феодосией - хозпостройка едва не стала причиной крупного пожара

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