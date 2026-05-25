Пожар в Алуште: в сгоревшем доме найден погибший

Накануне вечером в МЧС сообщили, что в Большой в Алуште горит частный дом в поселке Семидворье. Площадь возгорания составила 350 кв.м. На территории частного домовладения огнем уничтожены 2 и 3 этаж дома из деревянных перекрытий. Только в понедельник к полудню огонь удалось потушить.
В 12:36 пожар в Большой Алуште полностью ликвидирован. К сожалению, при разборе конструкций был обнаружен один погибший. Причины пожара устанавливаются экспертами дознавателями ГУ МЧС России по Республике Крым и испытательной пожарной лаборатории МЧС России, — говорится в сообщении.
В ликвидации последствий пожара задействованы 31 человек и 13 единиц техники.
источник: РИА Новости Крым
