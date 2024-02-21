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Пожар в алуштинском поселке Малый Маяк. Загорелся частный дом

Пожар в алуштинском поселке Малый Маяк. Загорелся частный дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:45 21.02.2024

Сегодня, в 11:19 в МЧС поступило сообщение о возгорании частного дома, расположенного в поселке Малый Маяк, городской округ Алушта. Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по РК и «Пожарной охраны Крыма».

Пожар в алуштинском поселке Малый Маяк. Загорелся частный дом

По прибытии было установлено, что загорелась кровля частного дома. Оперативно были поданы стволы на тушение пожара, — рассказали в чрезвычайном ведомстве. — В связи с высокой горючей нагрузкой и расположением места пожара в безводном районе был организован дополнительный подвоз воды.  

Пожар в алуштинском поселке Малый Маяк. Загорелся частный дом

В тушении огня также приняли участие сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» и лесхоза. Площадь пожара составила 150 кв. метров. Пострадавших нет. Решается вопрос о расселении граждан.

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Пожар в алуштинском поселке Малый Маяк. Загорелся частный дом

Всего на тушение пожара привлечено от РСЧС 22 человека и 7 единиц техники.

Пожар в алуштинском поселке Малый Маяк. Загорелся частный дом

 

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