Пожар в Бахчисарае — едва не погиб мужчина

Пожар в Бахчисарае произошёл в воскресенье — в 17.32 в службу спасения поступило сообщение о задымлении на 2 этаже 5-ти этажного жилого дома по ул. Фрунзе.
По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что произошло тление ковра в квартире на втором этаже, которое сопровождалось задымлением. По информации в квартире могут находиться люди. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка всех помещений, в ходе которой был обнаружен мужчина. Благодаря профессиональным и решительным действиям спасателей пострадавший выведен на свежий воздух. В медицинской помощи спасенный не нуждался. В 17.51 пожар ликвидирован на площади 2 м. кв. Причину пожара устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
фото из архива
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