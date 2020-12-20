Пожар в Бахчисарае — едва не погиб мужчина

Пожар в Бахчисарае произошёл в воскресенье — в 17.32 в службу спасения поступило сообщение о задымлении на 2 этаже 5-ти этажного жилого дома по ул. Фрунзе.

По прибытию на место вызова спасателей было установлено, что произошло тление ковра в квартире на втором этаже, которое сопровождалось задымлением. По информации в квартире могут находиться люди. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка всех помещений, в ходе которой был обнаружен мужчина. Благодаря профессиональным и решительным действиям спасателей пострадавший выведен на свежий воздух. В медицинской помощи спасенный не нуждался. В 17.51 пожар ликвидирован на площади 2 м. кв. Причину пожара устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.