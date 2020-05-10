Пожар в Бахчисарае: сгорел гараж, а вместе с ним и автомобиль

Пожар в Бахчисарае произошёл сегодня утром на территории частного жилого домовладения по улице Македонского.

В 6:10 в службу спасения поступило сообщение о возгорании гаража. Пожар бушевал на площади 30 кв.м. Внутри гаража находился легковой автомобиль. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет. В 7:20 пожар был ликвидирован, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.