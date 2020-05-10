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Пожар в Бахчисарае: сгорел гараж, а вместе с ним и автомобиль

Пожар в Бахчисарае: сгорел гараж, а вместе с ним и автомобиль

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:04 10.05.2020

Пожар в Бахчисарае произошёл сегодня утром на территории частного жилого домовладения по улице Македонского.

В 6:10 в службу спасения поступило сообщение о возгорании гаража. Пожар бушевал на площади 30 кв.м. Внутри гаража находился легковой автомобиль. Причина пожара устанавливается, пострадавших нет. В 7:20 пожар был ликвидирован, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото ГУ МЧС России по РК

Пожар в Бахчисарае: сгорел гараж, а вместе с ним и автомобиль

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