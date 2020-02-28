Пожар в Бахчисарайской районе — «подвела» летняя кухня

Пожар в Бахчисарайском районе произошёл накануне вечером в с. Угловое. На территории частного домовладения загорелась летняя кухня, расположенная рядом с жилым домом.

К сожалению, о пожаре в МЧС сообщили поздно, поэтому огонь успел полностью охватить строение. К тому же пламя начало уже распространяться на крышу дома, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. — Однако благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар удалось быстро остановить. В кратчайшие сроки специалисты локализовали его и в течение часа полностью ликвидировали на площади 20 кв.м.

Летняя кухня уничтожена огнем полностью. Пострадавших при происшествии нет. По предварительной версии причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

Пожары в подобных строениях возникают часто и распространяются практически молниеносно из-за того, что там находятся различные быстровоспламеняющиеся материалы, газовые баллоны, которые несут угрозы взрыва и быстрого распространения огня, поэтому необходимо уделять особое внимание пожарной безопасности таких построек, — подчеркнул Министр.