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Пожар в Бахчисарайской районе - "подвела" летняя кухня

Пожар в Бахчисарайской районе — «подвела» летняя кухня

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:22 28.02.2020

Пожар в Бахчисарайском районе произошёл накануне вечером в с. Угловое. На территории частного домовладения загорелась летняя кухня, расположенная рядом с жилым домом.

К сожалению, о пожаре в МЧС сообщили поздно, поэтому огонь успел полностью охватить строение. К тому же пламя начало уже распространяться на крышу дома, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. — Однако благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар удалось быстро остановить. В кратчайшие сроки специалисты локализовали его и в течение часа полностью ликвидировали на площади 20 кв.м.

Летняя кухня уничтожена огнем полностью. Пострадавших при происшествии нет. По предварительной версии причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

Пожары в подобных строениях возникают часто и распространяются практически молниеносно из-за того, что там находятся различные быстровоспламеняющиеся материалы, газовые баллоны, которые несут угрозы взрыва и быстрого распространения огня, поэтому необходимо уделять особое внимание пожарной безопасности таких построек, — подчеркнул Министр.

МЧС Республики Крым напоминает о важности соблюдения всех правил пожарной безопасности ради сохранения своей жизни, здоровья и имущества! В случае необходимости немедленно вызывайте пожарную службу по телефону «101».

Пожар в Бахчисарайской районе - "подвела" летняя кухня

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