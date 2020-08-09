Пожар в Бахчисарайском районе — горел лес

Пожар в Бахчисарайском районе произошёл сегодня.

В 17.40 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе с. Тенистое произошло возгорание в лесной местности. Центром управления в кризисных ситуациях незамедлительно организовано оперативное реагирование и взаимодействие ответственных служб. На место пожара было направлено второе отделение 7 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда, сотрудники Бахчисарайского лесхоза, а также дополнительно автоцистерна от МЧС г. Севастополь. По прибытию на место происшествия установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Площадь возгорания уточняется. Угрозы распространения огня на жилой фонд нет. Сотрудниками МЧС ведутся работы по локализации возгорания, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.