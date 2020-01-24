Пожар в Бахчисарайском районе — огонь тушили два часа, но дом сгорел дотла

Пожар в Бахчисарайском районе — в селе Новопавловка — вспыхнул в частном жилом доме накануне вечером.

Прибыв по указанному адресу, пожарные выяснили, что на территории частного домовладения горит деревянная баня, обшитая металлопрофилем. Огонь практически полностью охватил строение, внутри было сильное задымление, но угрозы перехода пламени на соседние хозпостройки и дом не было. В течение 2 часов пожар был полностью ликвидирован на площади 32 кв.м. При этом значительное время заняли разбор и проливка конструкций, чтобы избежать повторного возгорания. В результате происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего выяснят эксперты, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.