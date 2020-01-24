Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Пожар в Бахчисарайском районе — огонь тушили два часа, но дом сгорел дотла

crimeapress_news

Пожар в Бахчисарайском районе - огонь тушили два часа, но дом сгорел дотла

Пожар в Бахчисарайском районе — огонь тушили два часа, но дом сгорел дотла

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:26 24.01.2020

Пожар в Бахчисарайском районе — в селе Новопавловка — вспыхнул в частном жилом доме накануне вечером.

Прибыв по указанному адресу, пожарные выяснили, что на территории частного домовладения горит деревянная баня, обшитая металлопрофилем. Огонь практически полностью охватил строение, внутри было сильное задымление, но угрозы перехода пламени на соседние хозпостройки и дом не было. В течение 2 часов пожар был полностью ликвидирован на площади 32 кв.м. При этом значительное время заняли разбор и проливка конструкций, чтобы избежать повторного возгорания. В результате происшествия никто не пострадал. Причины произошедшего выяснят эксперты, — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова.

Пожар в Бахчисарайском районе - огонь тушили два часа, но дом сгорел дотла

Пожар в Бахчисарайском районе - огонь тушили два часа, но дом сгорел дотла

Пожар в Бахчисарайском районе - огонь тушили два часа, но дом сгорел дотла

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер пожарной безопасности ради сохранения имущества, жизни и здоровья людей. Помните, что ваша безопасность зависит от вас самих! Берегите себя и своих близких!

МЧС Республики Крым напоминает: телефон службы спасения «101».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Пожар в Бахчисарайском районе - огонь тушили два часа, но дом сгорел дотла

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.