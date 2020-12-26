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Пожар в Бахчисарайском районе - полыхало сено

Пожар в Бахчисарайском районе — полыхало сено

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:30 26.12.2020

Накануне в 16:46 оперативному дежурному чрезвычайного ведомства поступила информация о том, что в районе села Заветное Бахчисарайского района произошел пожар.

По прибытии огнеборцы выяснили, что на открытой территории горит сено. Сотрудники пожарной охраны оперативно выполнили боевое развертывание и подали воду в очаг возгорания. Пожар был локализован в течение получаса. Площадь составила 100 квадратных метров. Пострадавших при данном происшествии нет. Причины устанавливают эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Пожар в Бахчисарайском районе - полыхало сено Пожар в Бахчисарайском районе - полыхало сено

В чрезвычайном ведомстве: возгорания сена и соломы – это серьезная проблема, с которой сталкиваются сельские жители. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем, который может также перейти на находящиеся рядом жилые дома и хозпостройки. Как правило, чаще всего такие пожары происходят в результате нарушений элементарных правил пожарной безопасности при хранении сена и соломы, детской шалости с огнем или поджога.

МЧС Республики Крым напоминает жителям полуострова о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при хранении сена, соломы, сенажа:

  • сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования;
  • сено также разрешается хранить в пристройках, выгороженных противопожарными перегородками из негорючего материала;
  • ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых, объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий, спрячьте от них спички и зажигалки;
  • если возгорание все-таки произошло, вызовите пожарную охрану по телефону 101, до прибытия пожарных примите меры по недопущению распространения огня – забрасывайте горящий стог сена землей и по возможности сдвиньте его подальше от строений.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам «101», «112»

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Пожар в Бахчисарайском районе - полыхало сено

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