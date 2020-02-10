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Пожар в Бахчисарайском районе: трагедии не произошло, но...

Пожар в Бахчисарайском районе: трагедии не произошло, но…

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:06 10.02.2020

Пожар в Бахчисарайском районе в селе Прохладное произошёл сегодня ночью. Огонь вспыхнул в двухэтажном частном доме, был обнаружен соседями, которые немедленно оповестили жильцов дома о возгорании и вызвали службу спасения.

Огнеборцы, оперативно выполнив боевое развертывание, в течение полутора часов выполнили полную ликвидацию пожара. Огнем была уничтожена кровля строения на площади 140 кв.м., — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. – К счастью, в этом случае бдительность соседей позволила избежать гораздо более серьезных последствий.

Пожар в Бахчисарайском районе: трагедии не произошло, но...

Пожар в Бахчисарайском районе: трагедии не произошло, но...

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность отопительной системы дома. Окончательную версию установят эксперты.

Министр также отметил, что неравнодушие граждан, которые вовремя обращаются в службу спасения при первых же признаках пожара, помогает сократить время реагирования пожарно-спасательных подразделений:

Будьте бдительнее, ведь обеспечение пожарной безопасности – дело общее!

В свою очередь, огнеборцы ПЧ 108 п.Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК привлекались к ликвидации пожара, произошедшего вечером в субботу в пгт.Красногвардейское Симферопольского района.

Возгорание произошло в двухэтажном нежилом строении. Площадь пожара составила 43 кв.м., — сообщил Сергей Шахов. – Кроме сил и средств МЧС, на тушении пожара также были задействованы противопожарные подразделения военной части.

Кроме того, огнеборцы пожарной части 125 с.Вилино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», прибывшие на ликвидацию возгорания в с.Шевченково, предотвратили распространение огня по кровли строения.

По прибытию наши сотрудники выяснили, что в бане, находящейся на территории частного домовладения, наблюдается сильное задымление. Обследовав помещение, пожарные определили, что тлеет утеплитель на кровле бани. В течение 10 минут данное возгорание было ликвидировано без дальнейшего распространения, — отметил министр.

Огнеборцы подчёркивают: пожары происходят по разным причинам, однако в большинстве своем, к возгораниям приводят нарушения, допущенные самими жильцами. В связи с чем МЧС Республики Крым напоминает:

Для безопасной эксплуатации электробытовых отопительных приборов необходимо соблюдать следующие условия:

  • электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии;
  • электронагревательные приборы должны включаться в сеть только с помощью исправных штепсельных соединений и розеток заводского изготовления;
  • расстояние от электрических приборов отопления до горючих материалов должно составлять не менее 0,25 м;
  • для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование;
  • пользоваться поврежденным или имеющим следы деформирования электрооборудованием;
  • не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы;
  • не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами;
  • не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами.

Нельзя забывать и об исправности печного оборудования, его правильной эксплуатации и своевременном ремонте:

  • на полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размером не менее 50 на 70 см;
  • нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью;
  • чтобы не допускать перекала печи необходимо топить ее два-три раза в день, не более полутора часов;
  • периодически нужно обязательно прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи – это поможет избежать образования трещин в кладке печи, что очень опасно, так как через них могут проникать искры и огонь;
  • нельзя сушить на печи вещи, а также обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее.

Все лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами и аппаратами, обязаны:

  • следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход;
  • перед включением газовой колонки или котла необходимо проверить наличие тяги в дымоходе, для этого подносится горящая спичка к отверстию у запальника или под колпак колонки;
  • если тяга отсутствует, пламя спокойное, не отклоняется в сторону прибора или пламя отклоняется в сторону помещения, пользоваться газовым прибором запрещено!
  • по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;
  • следить за состоянием гибкого шланга (он не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов);
  • содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы;
  • не разрешать детям пользоваться газовыми приборами;
  • при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. Допускать для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов только специалистов, имеющих лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

Помните, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить! Более подробно ознакомиться с правила пожарной безопасности можно здесь.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» — единый телефон пожарных и спасателей.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Пожар в Бахчисарайском районе: трагедии не произошло, но...

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