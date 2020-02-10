Пожар в Бахчисарайском районе: трагедии не произошло, но...

Пожар в Бахчисарайском районе в селе Прохладное произошёл сегодня ночью. Огонь вспыхнул в двухэтажном частном доме, был обнаружен соседями, которые немедленно оповестили жильцов дома о возгорании и вызвали службу спасения.

Огнеборцы, оперативно выполнив боевое развертывание, в течение полутора часов выполнили полную ликвидацию пожара. Огнем была уничтожена кровля строения на площади 140 кв.м., — цитирует пресс-служба Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова. – К счастью, в этом случае бдительность соседей позволила избежать гораздо более серьезных последствий.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность отопительной системы дома. Окончательную версию установят эксперты.

Министр также отметил, что неравнодушие граждан, которые вовремя обращаются в службу спасения при первых же признаках пожара, помогает сократить время реагирования пожарно-спасательных подразделений:

Будьте бдительнее, ведь обеспечение пожарной безопасности – дело общее!

В свою очередь, огнеборцы ПЧ 108 п.Школьное ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по РК привлекались к ликвидации пожара, произошедшего вечером в субботу в пгт.Красногвардейское Симферопольского района.

Возгорание произошло в двухэтажном нежилом строении. Площадь пожара составила 43 кв.м., — сообщил Сергей Шахов. – Кроме сил и средств МЧС, на тушении пожара также были задействованы противопожарные подразделения военной части.

Кроме того, огнеборцы пожарной части 125 с.Вилино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», прибывшие на ликвидацию возгорания в с.Шевченково, предотвратили распространение огня по кровли строения.

По прибытию наши сотрудники выяснили, что в бане, находящейся на территории частного домовладения, наблюдается сильное задымление. Обследовав помещение, пожарные определили, что тлеет утеплитель на кровле бани. В течение 10 минут данное возгорание было ликвидировано без дальнейшего распространения, — отметил министр.

Огнеборцы подчёркивают: пожары происходят по разным причинам, однако в большинстве своем, к возгораниям приводят нарушения, допущенные самими жильцами. В связи с чем МЧС Республики Крым напоминает:

Для безопасной эксплуатации электробытовых отопительных приборов необходимо соблюдать следующие условия:

электропроводку и электрооборудование нужно содержать в исправном состоянии;

электронагревательные приборы должны включаться в сеть только с помощью исправных штепсельных соединений и розеток заводского изготовления;

расстояние от электрических приборов отопления до горючих материалов должно составлять не менее 0,25 м;

для отопления помещения нельзя применять нестандартное (самодельное) электронагревательное оборудование;

пользоваться поврежденным или имеющим следы деформирования электрооборудованием;

не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы;

не сушите одежду и другие сгораемы материалы над электронагревательными приборами;

не оставляйте детей без присмотра и, ни в коем случае, не поручайте им надзор за включенными отопительными приборами.

Нельзя забывать и об исправности печного оборудования, его правильной эксплуатации и своевременном ремонте:

на полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размером не менее 50 на 70 см;

нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, а также дрова, которые не помещаются в топке полностью;

чтобы не допускать перекала печи необходимо топить ее два-три раза в день, не более полутора часов;

периодически нужно обязательно прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи – это поможет избежать образования трещин в кладке печи, что очень опасно, так как через них могут проникать искры и огонь;

нельзя сушить на печи вещи, а также обязательно нужно следить за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя утварь находились на расстоянии, как минимум, полуметра от нее.

Все лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами и аппаратами, обязаны:

следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход;

перед включением газовой колонки или котла необходимо проверить наличие тяги в дымоходе, для этого подносится горящая спичка к отверстию у запальника или под колпак колонки;

если тяга отсутствует, пламя спокойное, не отклоняется в сторону прибора или пламя отклоняется в сторону помещения, пользоваться газовым прибором запрещено!

по окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;

следить за состоянием гибкого шланга (он не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов);

содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели, котлы;

не разрешать детям пользоваться газовыми приборами;

при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. Допускать для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов только специалистов, имеющих лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

Помните, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить! Более подробно ознакомиться с правила пожарной безопасности можно здесь .

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» — единый телефон пожарных и спасателей.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму