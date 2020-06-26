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Пожар в Бахчисарайском районе - загорелась кровля жилого дома

Пожар в Бахчисарайском районе — загорелась кровля жилого дома

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:33 26.06.2020

Пожар в Бахчисарайском районе произошёл сегодня утром.

В 5:40 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Новополье. Загорелась кровля одноэтажного жилого дома. Произошло сильное задымление. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара. В течение 40 минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Огнем уничтожена часть кровли. К счастью, жильцов в момент пожара в доме не было, поэтому обошлось без пострадавших. Причины ЧП выясняют эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

Пожар в Бахчисарайском районе - загорелась кровля жилого дома

Пожар в Бахчисарайском районе - загорелась кровля жилого дома

По словам Сергей Шахова, причиной возникновения пожара становятся элементарная человеческая небрежность и халатность:

Последствия пожара – печальны, но их, как и сам пожар, можно избежать, соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности.

Чтобы избежать трагедии, крымские пожарные просят жителей полуострова соблюдать следующие правила:

  • проверьте электропроводку, исправность выключателей, розеток;
  • не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
  • не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
  • перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
  • своевременно ремонтируйте отопительные печи;
  • очищайте дымоходы от сажи;
  • будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей одних без присмотра;
  • курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

МЧС предупреждает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Пожар в Бахчисарайском районе - загорелась кровля жилого дома

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