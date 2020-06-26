Пожар в Бахчисарайском районе — загорелась кровля жилого дома

Пожар в Бахчисарайском районе произошёл сегодня утром.
В 5:40 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Новополье. Загорелась кровля одноэтажного жилого дома. Произошло сильное задымление. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара. В течение 40 минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Огнем уничтожена часть кровли. К счастью, жильцов в момент пожара в доме не было, поэтому обошлось без пострадавших. Причины ЧП выясняют эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.
По словам Сергей Шахова, причиной возникновения пожара становятся элементарная человеческая небрежность и халатность:
Последствия пожара – печальны, но их, как и сам пожар, можно избежать, соблюдая элементарные требования правил пожарной безопасности.
Чтобы избежать трагедии, крымские пожарные просят жителей полуострова соблюдать следующие правила:
- проверьте электропроводку, исправность выключателей, розеток;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очищайте дымоходы от сажи;
- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей одних без присмотра;
- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.
МЧС предупреждает: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» или «112».
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму
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