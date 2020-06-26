Пожар в Бахчисарайском районе — загорелась кровля жилого дома

Пожар в Бахчисарайском районе произошёл сегодня утром.

В 5:40 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в с. Новополье. Загорелась кровля одноэтажного жилого дома. Произошло сильное задымление. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара. В течение 40 минут пожар был локализован и ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Огнем уничтожена часть кровли. К счастью, жильцов в момент пожара в доме не было, поэтому обошлось без пострадавших. Причины ЧП выясняют эксперты, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.