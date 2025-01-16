Пожар в частном доме в Балаклаве

Вызов на территорию садоводческого товарищества «Динамо» поступил в 9 часов 58 минут. Возгорание случилось в частном двухэтажном доме.

Огнеборцы прибыли к месту и подали на тушение стволы, быстро локализовав пламя. Хозяйка из дома эвакуировалась до приезда экстренных служб, обошлось без погибших и пострадавших.

Пожар площадью 50 квадратных метров потушили в 11:23, не допустив распространения. Причины и обстоятельства устанавливаются.

От чрезвычайного ведомства работали 8 специалистов и 3 единицы техники.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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