Пожар в частном доме в Первомайском районе. Спасены четверо

Пожар в частном доме в Первомайском районе произошёл накануне поздно вечером.
В 23.14 поступило сообщение с информацией о возгорании комнаты в частном домовладении по адресу: с. Абрикосово ул. Космическая. В доме находились 4 человека. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей из горящего строения были спасены 4 человека (из них 2 ребенка). В медицинской помощи спасенные не нуждались. В 23.43 возгорание ликвидировано на площади 30 м кв., — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.
Всего от МЧС России к ликвидации пожара было привлечено 1 ед. техники, 4 человека личного состава. Причину возгорания установят эксперты.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101»- единый телефон спасения;
- (3652)55-09-04- единый телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК
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