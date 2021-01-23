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Пожар в частном доме в Первомайском районе. Спасены четверо

Пожар в частном доме в Первомайском районе. Спасены четверо

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:01 23.01.2021

Пожар в частном доме в Первомайском районе произошёл накануне поздно вечером.

В 23.14 поступило сообщение с информацией о возгорании комнаты в частном домовладении по адресу: с. Абрикосово ул. Космическая. В доме находились 4 человека. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей из горящего строения были спасены 4 человека (из них 2 ребенка). В медицинской помощи спасенные не нуждались. В 23.43 возгорание ликвидировано на площади 30 м кв., — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Пожар в частном доме в Первомайском районе. Спасены четверо Пожар в частном доме в Первомайском районе. Спасены четверо

Всего от МЧС России к ликвидации пожара было привлечено 1 ед. техники, 4 человека личного состава. Причину возгорания установят эксперты.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101»- единый телефон спасения;
  • (3652)55-09-04- единый телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Пожар в частном доме в Первомайском районе. Спасены четверо

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