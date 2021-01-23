Пожар в частном доме в Первомайском районе. Спасены четверо

Пожар в частном доме в Первомайском районе произошёл накануне поздно вечером.

В 23.14 поступило сообщение с информацией о возгорании комнаты в частном домовладении по адресу: с. Абрикосово ул. Космическая. В доме находились 4 человека. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей из горящего строения были спасены 4 человека (из них 2 ребенка). В медицинской помощи спасенные не нуждались. В 23.43 возгорание ликвидировано на площади 30 м кв., — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.