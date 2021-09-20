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Пожар в Евпатории: горела пятиэтажка

Пожар в Евпатории: горела пятиэтажка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:52 20.09.2021

Сегодня днем в Евпатории произошел пожар в пятиэтажном здании на ул. Тимирязева.

В 12:06 поступило сообщение о пожаре в Евпатории на улице Тимирязева. На пятом этаже пятиэтажного жилого дома горит квартира, – сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Пожар сопровождался сильным задымлением. Жителей пятиэтажки эвакуировали.

Была проведена полная эвакуация пятого этажа, всего были эвакуированы 10 человек. При этом спасены два человека, из них один ребенок, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Пожар на площади 18 кв. метров потушен. В его ликвидации приняли участие 29 человек и 10 единиц спецтехники, из них от МЧС России 18 человек и 6 единиц техники. Причины пожара будут установлены экспертами.

ДОПОЛНЕНО: На этом пожаре погиб один человек. Подробности уточняются.

Пожар в Евпатории: горела пятиэтажка

Фото: ВК, Евпатория Подслушано и Подсмотрено.

Пожар в Евпатории: горела пятиэтажка

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