Пожар в феодосийском поселке Приморский тушили более пяти часов

Вчера, в 17:48 в МЧС поступил сигнал о пожаре в феодосийском поселке Приморский. На открытой территории загорелась сухая растительность, пламя «перекинулось» на 2 хозяйственные постройки. Из-за ветра создалась угроза распространения пожара на жилые дома, находящиеся вблизи.

Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали открытое горение в течение 2 часов. Ещё более 3 часов заняли работы по разбору и проливке тлеющих конструкций. Общая площадь пожара составила 800 кв.метров, – сообщили в МЧС РК.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось отбить жилые дома от огня. Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается.

Фото: МЧС РК.

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