Пожар в Гагаринском районе Севастополя — горел магазин стройматериалов

Крупный пожар в Гагаринском районе Севастополя произошёл 9 марта около 9 часов утра.

По прибытию подразделений МЧС к месту происшествия было установлено, что горит магазин стройматериалов. Была угроза распространения пламени на соседний жилой дом, а также припаркованный в непосредственной близости автомобиль «Газель» на газобаллонном оборудовании. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. — Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей удалось эвакуировать «Газель» с газобаллонным оборудованием (метан), а также отбить огонь и не дать пламени охватить соседний дом.

Локализовать пожар удалось в 9:42. Ликвидация открытого горения произведена в 9:49. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Причины ЧП устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю и полиции.

Всего к ликвидации пожара привлекалось от МЧС — 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе