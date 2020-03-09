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Пожар в Гагаринском районе Севастополя - горел магазин стройматериалов

Пожар в Гагаринском районе Севастополя — горел магазин стройматериалов

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:10 09.03.2020

Крупный пожар в Гагаринском районе Севастополя произошёл 9 марта около 9 часов утра.

По прибытию подразделений МЧС к месту происшествия было установлено, что горит магазин стройматериалов. Была угроза распространения пламени на соседний жилой дом, а также припаркованный в непосредственной близости автомобиль «Газель» на газобаллонном оборудовании. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. — Благодаря своевременному реагированию, слаженной и профессиональной работе спасателей удалось эвакуировать «Газель» с газобаллонным оборудованием (метан), а также отбить огонь и не дать пламени охватить соседний дом.

Пожар в Гагаринском районе Севастополя - горел магазин стройматериалов Пожар в Гагаринском районе Севастополя - горел магазин стройматериалов Пожар в Гагаринском районе Севастополя - горел магазин стройматериалов Пожар в Гагаринском районе Севастополя - горел магазин стройматериалов

Локализовать пожар удалось в 9:42. Ликвидация открытого горения произведена в 9:49. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.  Причины ЧП устанавливаются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю и полиции.

Всего к ликвидации пожара привлекалось от МЧС — 21 человек личного состава и 6 единиц техники.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Пожар в Гагаринском районе Севастополя - горел магазин стройматериалов

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